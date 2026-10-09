Почему провайдеры могут повысить тарифы

Возможное подорожание интернета прогнозирует Александр Арутюнян, пишет The Page. По его словам, компаниям приходится вкладывать больше средств в поддержку и развитие сетей.

В частности, необходимо прокладывать дополнительные кабели, размещать коммуникационные узлы в разных локациях и увеличивать количество сотрудников.

В зависимости от города и региона дополнительные расходы на обслуживание одного абонента могут составлять 20–80 гривен. Это оценка роста расходов провайдеров, а не объявленное повышение тарифа на соответствующую сумму.

На что тратят больше всего

Одной из главных проблем для провайдеров становится нехватка технических специалистов. Компаниям необходимо формировать дополнительные аварийные бригады, которые будут оперативно устранять повреждения и восстанавливать работу сетей. Среди прочих расходов:

Обслуживание инфраструктуры. Провайдерам необходимо прокладывать новые кабели и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Ремонт сетей. Повреждения требуют дополнительных ресурсов и сотрудников для восстановления связи. Энергонезависимость. Компании тратят средства на то, чтобы интернет продолжал работать во время перебоев с электроснабжением.

Означает ли это, что интернет подорожает для всех

Из приведенных оценок не следует, что повышение коснется всей страны. Расходы зависят от региона, состояния сети и потребностей конкретного провайдера, поэтому изменения тарифов могут различаться.

В то же время увеличение расходов на персонал, ремонт и поддержку инфраструктуры создает для операторов дополнительное финансовое давление. Если эти расходы не удастся компенсировать другими способами, часть из них компании могут заложить в стоимость услуг для абонентов.

Подорожают ли мобильные тарифы

В последние годы операторы столкнулись с большими расходами. Речь идет, в частности, о восстановлении поврежденной инфраструктуры, ремонте оборудования, расширении сетей и обеспечении их автономной работы.

В то же время нынешние тарифы на мобильную связь уже учитывают значительную часть этих расходов, как считает телеком-эксперт Александр Глущенко. Поэтому операторы могут оказаться в ситуации, когда очередное повышение цен будет сложно объяснить потребителям лишь ростом расходов.