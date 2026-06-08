Київстар, Vodafone та lifecell можуть змінити правила оплати: що буде з тарифами

В Україні обговорюють можливість запуску нової моделі мобільного зв’язку, яка може змінити звичний підхід до оплати послуг операторів. Якщо відповідні рішення ухвалять, зміни потенційно торкнуться мільйонів абонентів Київстар, Vodafone та lifecell.

Які будуть зміни в тарифах Київстар, Vodafone та lifecell?

Планують, що у такому випадку абоненти платитимуть лише за послуги, які фактично використали, пише "Мінфін".

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Отже, оплата нараховуватиметься за використані хвилини розмов, SMS-повідомлення та мобільний інтернет, а не за весь обсяг, що передбачений тарифом. Що ще треба знати:

Нова модель може стати особливо вигідною для тих користувачів, які рідко телефонують або користуються мобільним інтернетом і не хочуть переплачувати за невикористані послуги.

Подібна система вже діє в окремих європейських країнах. Там абоненти можуть користуватися мережами 4G і 5G без необхідності оформлювати щомісячну підписку або оплачувати пакет наперед.

За інформацією джерел ринку, жоден із трьох найбільших мобільних операторів поки офіційно не підтвердив підготовку таких тарифів. Водночас експерти звертають увагу на останні кроки компаній у боротьбі за клієнтів.

Чи зміняться ціни на мобільні тарифи?

Експерти попереджають, що відмова від абонплати не обов’язково призведе до загального здешевлення послуг. Оператори можуть компенсувати втрату частини доходів підвищенням вартості окремих сервісів – наприклад, хвилин розмов або мобільного інтернету.

Додатковим фактором залишаються витрати на підтримку телекомунікаційної інфраструктури в умовах війни. Компанії продовжують вкладати кошти в резервне живлення базових станцій, відновлення мереж після обстрілів та модернізацію обладнання.

Які є тарифи для пенсіонерів?