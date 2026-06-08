Какие будут изменения в тарифах Киевстар, Vodafone и lifecell?

Планируют, что в таком случае абоненты будут платить только за услуги, которые фактически использовали, пишет "Минфин".

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Итак, оплата будет начисляться за использованные минуты разговоров, SMS-сообщения и мобильный интернет, а не за весь объем, предусмотренный тарифом. Что еще надо знать:

Новая модель может стать особенно выгодной для тех пользователей, которые редко звонят или пользуются мобильным интернетом и не хотят переплачивать за неиспользованные услуги.

Подобная система уже действует в отдельных европейских странах. Там абоненты могут пользоваться сетями 4G и 5G без необходимости оформлять ежемесячную подписку или оплачивать пакет наперед.

По информации источников рынка, ни один из трех крупнейших мобильных операторов пока официально не подтвердил подготовку таких тарифов. В то же время эксперты обращают внимание на последние шаги компаний в борьбе за клиентов.

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Изменятся ли цены на мобильные тарифы?

Эксперты предупреждают, что вотказ от абонплаты не обязательно приведет к общему удешевлению услуг. Операторы могут компенсировать потерю части доходов повышением стоимости отдельных сервисов – например, минут разговоров или мобильного интернета.

Дополнительным фактором остаются расходы на поддержку телекоммуникационной инфраструктуры в условиях войны. Компании продолжают вкладывать средства в резервное питание базовых станций, восстановление сетей после обстрелов и модернизацию оборудования.

Какие есть тарифы для пенсионеров?