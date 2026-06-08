Какие будут изменения в тарифах Киевстар, Vodafone и lifecell?
Планируют, что в таком случае абоненты будут платить только за услуги, которые фактически использовали, пишет "Минфин".
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Итак, оплата будет начисляться за использованные минуты разговоров, SMS-сообщения и мобильный интернет, а не за весь объем, предусмотренный тарифом. Что еще надо знать:
- Новая модель может стать особенно выгодной для тех пользователей, которые редко звонят или пользуются мобильным интернетом и не хотят переплачивать за неиспользованные услуги.
- Подобная система уже действует в отдельных европейских странах. Там абоненты могут пользоваться сетями 4G и 5G без необходимости оформлять ежемесячную подписку или оплачивать пакет наперед.
По информации источников рынка, ни один из трех крупнейших мобильных операторов пока официально не подтвердил подготовку таких тарифов. В то же время эксперты обращают внимание на последние шаги компаний в борьбе за клиентов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Изменятся ли цены на мобильные тарифы?
Эксперты предупреждают, что вотказ от абонплаты не обязательно приведет к общему удешевлению услуг. Операторы могут компенсировать потерю части доходов повышением стоимости отдельных сервисов – например, минут разговоров или мобильного интернета.
Дополнительным фактором остаются расходы на поддержку телекоммуникационной инфраструктуры в условиях войны. Компании продолжают вкладывать средства в резервное питание базовых станций, восстановление сетей после обстрелов и модернизацию оборудования.
Какие есть тарифы для пенсионеров?
- Среди мобильных операторов отдельные льготные условия для людей старшего возраста предлагает Киевстар. Самым доступным остается тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц. Воспользоваться им могут пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.
- lifecell предлагает один из самых доступных тарифов для людей старшего возраста. Тариф "Забота" могут подключить абоненты от 55 лет после подтверждения возраста. Стоимость пакета составляет 190 гривен в месяц, а оператор заявляет о фиксации цены до конца 2027 года.
- В отличие от некоторых конкурентов, Vodafone не имеет отдельных тарифных планов для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO, который стоит 350 гривен в месяц.