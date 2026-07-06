Ціни не підвищуватимуть до 2027 року: відомий оператор запустив нові тарифи від 100 гривень

Мобільний оператор lifecell представив нову лінійку тарифів Інет. Користувачі матимуть можливість зафіксувати вартість послуг до кінця 2027 року.

Що відомо про нові тарифи lifecell

Інет – лінійка для користувачів домашнього інтернету, повідомили в компанії.

Дивіться також Увага, залишився 1 день: відомий оператор закриває сервіс поповнення рахунку

Клієнтам пропонують швидкість до 1 Гбіт/с. Послуга працює на базі технологій GPON, Ethernet або DOCSIS – залежно від того, яке покриття доступне за конкретною адресою. До слова, технологія GPON дозволяє мати домашній інтернет навіть під час тривалих відключень світла.

Під час першого підключення абонентам безкоштовно надають стандартний комплект обладнання.

Запуск нового сервісу є наступним кроком у розвитку lifecell як постачальника комплексних телекомунікаційних послуг і розширює можливості користувачів підключати домашній інтернет від lifecell без прив'язки до мобільного номера чи тарифу,

– уточнили в компанії.

Оформити заявку наразі можна кількома способами:

через офіційний сайт lifecell;

за телефоном 0 800 20 5433;

у фірмових магазинах оператора.

У компанії також повідомили, що найближчим часом можливість оформлення заявки з'явиться і в мобільному застосунку. Під час замовлення достатньо вибрати зручну дату та час приїзду майстра.

Які ціни на нові тарифи lifecell

Для нових клієнтів оператор запровадив акційну пропозицію. Протягом перших 90 днів користування тарифами вартість становитиме від 100 до 125 гривень на місяць.

Після завершення акційного періоду діятимуть стандартні ціни:

Інет Джі – 350 гривень на місяць;

Інет Дабл – 400 гривень;

Інет Гіг Про – 500 гривень.

До тарифів також входить один або два безкоштовні виїзди майстра протягом року для налаштування обладнання. Окрім цього, lifecell запустив акцію "Захищені ціни". Якщо оформити підключення до 30 вересня, компанія гарантує незмінну вартість обслуговування до кінця 2027 року.

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– каже експерт.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.