Тарифи Укрпошти: як змінились за рік, актуальні ціни на доставку відправлень

За останній рік державний поштовий оператор Укрпошта ввів нові тарифи. Підняття цін за послуги пояснюють збільшенням логістичних витрат на доставку. Водночас зростання тарифів незначне – на 5-10 гривень.

Тарифи Укрпошти – чи зросла вартість доставки

Про актуальні тарифи розповідає 24 Канал з посиланням на дані вказані на офіційному сайті компанії. Останній перегляд тарифів Укрпошти відбувся в липні у зв'язку зі збільшенням логістичних витрат на доставку.

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Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень "Стандарт" зросала у середньому на 5 – 9 гривень. Тарифи "Експрес" по області та в межах країни збільшились в середньому на 10 гривень залежно від ваги відправлення. Наприклад, щоб відправити посилку вагою від 5 до 10 кілограмів – вам треба буде заплатити 85 гривень.

Зауважте. На відправлення до 2 кілограмів встановлено єдиний тариф в межах країни. Зокрема, ціна за "Стандарт" по області становить 40 гривень, по Україні – 45 гривень, а "Експрес" – 45 та 60 гривень відповідно.



Тарифи на послуги "Укрпошти" / Скриншот з сайту компанії

Водночас тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг "Укрпошта. Документ" та міжнародних відправлень за останній рік не змінювали. За пересилання документів ви заплатите 50 гривень. А ціни на відправлення посилок за кордон – моджна переглянути тут.

Що впливає на формування тарифів

В Укрпошті пояснювали причини зміни тарифів зростанням цін на електроенергію, паливо та комінальні послуги. Також вплинули на формування ціни інфляція та значні руйнування інфраструктури унаслідок обстрілів ворога.

Попри перегляд тарифів, Укрпошта продовжує надавати безкоштовну доставку ліків у прифронтові регіони та планує запровадити нові цифрові сервіси для зручності клієнтів.

Довідково. Від початку повномасштабної війни та внаслідок окупації "Укрпошта" втратила активів та зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 мільярда гривень.

До слова, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував у грудні цього року запуск пілотного проєкту доставлення посилок за допомогою кур'єрів і поштоматів. Водночас тарифіві ще не оголошували.

За словами Смілянського, з наступного року компанія планує запустити ці послуги по всій Україні.