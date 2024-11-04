Коли в Укрпошти будуть поштомати та курʼєри

У грудні цього року Укрпошта запустить у Києві пілотний проєкт, який передбачає доставку кур'єрами та в поштомати, розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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А вже з наступного року планується впровадження цієї послуги по всій Україні.

Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра, тому що листоноша – це від слова "носити листи". Ну, крім повісток, уже нічого носити.

Смілянський зазначив, що це інтегральний проєкт з точки зору IT-системи та логістики. Він додав, що кур'єри займаються заправкою поштоматів, а у людей з'явиться можливість вибирати, як отримати відправлення: у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою.

Цікаво! За слова гендироктора Укрпошти, кур'єри компанії будуть носити жовті рюкзаки.