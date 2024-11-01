Які обмеження вводить Укрпошта

Укрпошта не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), а також із випуклими поверхнями або пошкодженнями, такими як: вм'ятини, розриви чи плями, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

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Якщо відправлення не упаковане належним чином, упаковку можна придбати безпосередньо в відділенні Укрпошти. Пресслужба також повідомила, що ціни на коробки тимчасово знижені.

З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування,
– повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Річ у тім, що відправлення, які не мають належної форми та мають гострі або випуклі частини, нерівну основу або нестандартні розміри – не зможуть бути оброблені автоматизованими сортувальними лініями. Відповідно, вони будуть оброблятися вручну, що робить їх вартість вищою.

Зауважте! Ціна для таких відправлень буде розраховуватись за тарифом для негабаритних посилок.

Що відомо про автоматизовані сортувальні лінії

Компанія ввела два нових поняття: ручне та автоматизоване сортування. Незабаром понад 95% посилок, що доставляє Укрпошта – будуть оброблятися автоматично.