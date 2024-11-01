Які обмеження вводить Укрпошта

Укрпошта не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (не гофрованих), а також із випуклими поверхнями або пошкодженнями, такими як: вм'ятини, розриви чи плями, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

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Якщо відправлення не упаковане належним чином, упаковку можна придбати безпосередньо в відділенні Укрпошти. Пресслужба також повідомила, що ціни на коробки тимчасово знижені.

З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування,

– повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Річ у тім, що відправлення, які не мають належної форми та мають гострі або випуклі частини, нерівну основу або нестандартні розміри – не зможуть бути оброблені автоматизованими сортувальними лініями. Відповідно, вони будуть оброблятися вручну, що робить їх вартість вищою.

Зауважте! Ціна для таких відправлень буде розраховуватись за тарифом для негабаритних посилок.