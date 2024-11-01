Какие ограничения вводит Укрпочта

Укрпочта не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), а также с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как: вмятины, разрывы или пятна, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

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Если отправление не упаковано должным образом, упаковку можно приобрести непосредственно в отделении Укрпочты. Пресс-служба также сообщила, что цены на коробки временно снижены.

С 11 ноября мы прекращаем прием ненадлежащим образом упакованных отправлений для автоматизированной сортировки,

– сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Дело в том, что отправления, которые не имеют надлежащей формы и имеют острые или выпуклые части, неровную основу или нестандартные размеры – не смогут быть обработаны автоматизированными сортировочными линиями. Соответственно, они будут обрабатываться вручную, что делает их стоимость выше.

Обратите внимание! Цена для таких отправлений будет рассчитываться по тарифу для негабаритных посылок.