Сколько средств поступило в бюджет

За гостиничный комплекс "Украина" соревновались три участника, что привело к повышению начальной цены с 1,05 миллиарда гривен до 2,51 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФГИУ.

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Иванна Смачило и.о. Председателя Фонда госимущества Успешное проведение аукциона и полная оплата стоимости гостиницы "Украина" подтверждают готовность украинского рынка к большой приватизации. Конкуренция между участниками обеспечила рост стоимости актива и его рыночную финальную стоимость. Полученные средства будут направлены, в частности, на поддержку Сил Обороны Украины.

Победителем аукциона по приватизации гостиницы "Украина" стало ООО "Ола Файн", которое возглавляет бизнесмен Максим Криппа. Он известен как основатель нескольких компаний в сферах торговли, рекламы и программного обеспечения. В начале 2022 года Криппа стал официальным владельцем киберспортивной команды NAVI.

Важно! Новый владелец обязан выплатить задолженность предприятия по зарплатам, налогов, а также просроченные долги перед кредиторами.

В комплекс отеля входят здания площадью почти 22,5 тысяч квадратных метров, 365 номеров, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, а также дополнительная инфраструктура, включая здание охраны, автостоянки и другие объекты.