Процесс национализации продолжается

В конце сентября Минюст подал иск о конфискации активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и компании Rissa Investments Limited. Среди них есть и IDS Ukraine, один из крупнейших производителей минеральных вод, рассказывает LIGA.net.

Интересно Российский олигарх имел в собственности курорт в Италии, хотя в отношении него ввели санкции

Общая сумма активов, которые арестовала СБУ у Фридмана, Авена и их приспешников, может оцениваться в более 17 миллиардов гривен.

Как минералка "наполнит" бюджет

По словам члена Совета директоров IDS Ukraine Вадима Вички, с начала полномасштабного вторжения Фридман и Авен не получили ни копейки дивидендов. Все накопленные деньги в случае национализации могут пойти в бюджет.

Как результат за период деятельности во время войны компания накопила 935 млн грн чистой прибыли, которая может быть распределена между акционерами. Если мы говорим, что государство станет акционером компании, то она сможет выплатить в виде дивидендов в госбюджет эти 935 миллионов гривен,

– рассказал он.

Кроме того, размер налога компании за 2024 год должен составить 1 миллиард гривен. Поэтому фактически речь идет о том, что деятельность IDS Ukraine может принести бюджету почти 2 миллиарда гривен.