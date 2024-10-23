Процес націоналізації триває

Наприкінці версеня Мін'юст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Серед них є і IDS Ukraine, один із найбільших виробників мінеральних вод, розповідає LIGA.net.

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Загальна сума активів, які арештувала СБУ у Фрідмана, Авена та їхніх посіпак, може оцінюватися у понад 17 мільярдів гривень.

Як мінералка "наповнить" бюджет

За словами члена Ради директорів IDS Ukraine Вадима Вички, з початку повномасштабного вторгення Фрідман та Авен не отримали ані копійки дивідендів. Усі накопичені гроші у випадку націоналізації можуть піти у бюджет.

Як результат за період діяльності під час війни компанія накопичила 935 млн грн чистого прибутку, який може бути розподілений між акціонерами. Якщо ми говоримо, що держава стане акціонером компанії, то вона зможе виплатити у вигляді дивідендів до держбюджету ці 935 мільйонів гривень,

– розповів він.

Окрім того, розмір податку компанії за 2024 рік повинен скласти 1 мільярд гривень. Тож фактично йдеться про те, що дільність IDS Ukraine може принести бюджету майже 2 мільярди гривень.