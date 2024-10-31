Скільки коштів надійшло у бюджет

За готельний комплекс "Україна" змагалися три учасники, що призвело до підвищення початкової ціни з 1,05 мільярда гривень до 2,51 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФДМУ.

Читайте також Націоналізація "Моршинської": скільки дивідендів може надійти у державний бюджет

Іванна Смачило в.о. Голови Фонду держмайна Успішне проведення аукціону та повна оплата вартості готелю "Україна" підтверджують готовність українського ринку до великої приватизації. Конкуренція між учасниками забезпечила зростання вартості активу та його ринкову фінальну вартість. Отримані кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку Сил Оборони України.

Переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" стало ТОВ "Ола Файн", яке очолює бізнесмен Максим Кріппа. Він відомий як засновник кількох компаній у сферах торгівлі, реклами та програмного забезпечення. На початку 2022 року Кріппа став офіційним власником кіберспортивної команди NAVI.

Важливо! Новий власник зобов'язаний виплатити заборгованість підприємства з зарплат, податків, а також прострочені борги перед кредиторами.

До комплексу готелю входять будівлі площею майже 22,5 тисяч квадратних метрів, 365 номерів, ресторан, бізнес-центр, шість конференц-залів, а також додаткова інфраструктура, включаючи будівлю охорони, автостоянки та інші об'єкти.