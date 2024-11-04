Когда у Укрпочты будут почтоматы и курьеры

В декабре этого года Укрпочта запустит в Киеве пилотный проект, который предусматривает доставку курьерами и в почтоматы, рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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А уже со следующего года планируется внедрение этой услуги по всей Украине.

Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьера, потому что почтальон – это от слова "носить письма". Ну, кроме повесток, уже ничего носить.

Смелянский отметил, что это интегральный проект с точки зрения IT-системы и логистики. Он добавил, что курьеры занимаются заправкой почтоматов, а у людей появится возможность выбирать, как получить отправление: в отделении, в почтомате или с курьерской доставкой.

Интересно! По слова гендироктора Укрпочты, курьеры компании будут носить желтые рюкзаки.