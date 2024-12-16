Тарифы Укрпочты – выросла ли стоимость доставки

Об актуальных тарифах рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные указанные на официальном сайте компании. Последний пересмотр тарифов Укрпочты состоялся в июле в связи с увеличением логистических расходов на доставку.

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Согласно обновленным тарифам стоимость отправлений "Стандарт" выросла в среднем на 5 – 9 гривен. Тарифы "Экспресс" по области и в пределах страны увеличились в среднем на 10 гривен в зависимости от веса отправления. Например, чтобы отправить посылку весом от 5 до 10 килограммов – вам надо будет заплатить 85 гривен.

Заметьте. На отправления до 2 килограммов установлен единый тариф в пределах страны. В частности, цена за "Стандарт" по области составляет 40 гривен, по Украине – 45 гривен, а "Экспресс" – 45 и 60 гривен соответственно.



Тарифы на услуги "Укрпочты" / Скриншот с сайта компании

В то же время тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг "Укрпочта. Документ" и международных отправлений за последний год не меняли. За пересылку документов вы заплатите 50 гривен. А цены на отправку посылок за границу – можно посмотреть здесь.

Что влияет на формирование тарифов

В Укрпочте объясняли причины изменения тарифов ростом цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги. Также повлияли на формирование цены инфляция и значительные разрушения инфраструктуры вследствие обстрелов врага.

Несмотря на пересмотр тарифов, Укрпочта продолжает предоставлять бесплатную доставку лекарств в прифронтовые регионы и планирует ввести новые цифровые сервисы для удобства клиентов.

Справочно. С начала полномасштабной войны и в результате оккупации "Укрпочта" потеряла активов и понесла убытки на общую сумму около 2,5 миллиарда гривен.

К слову, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал в декабре этого года запуск пилотного проекта доставки посылок с помощью курьеров и почтоматов. В то же время тарифы еще не объявляли.

По словам Смелянского, со следующего года компания планирует запустить эти услуги по всей Украине.