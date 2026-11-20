Китайська PDD Holdings, яка управляє маркетплейсами Pinduoduo та Temu, перевершила очікування аналітиків щодо прибутку за третій квартал 2026 року. Результат компанії покращився на тлі скорочення витрат на продажі та маркетинг, хоча виручка виявилася нижчою за прогнозовану.

Скільки заробив власник Temu та як скоротив витрати

За третій квартал скоригований чистий прибуток PDD Holdings становив 31 мільярд юанів, або 4,65 мільярда доларів. Це більше за прогноз аналітиків, які очікували в середньому 28,03 мільярда юанів, пише Reuters.

Водночас компанія суттєво скоротила витрати на просування та залучення клієнтів. За квартал витрати на продажі й маркетинг зменшилися приблизно на 17% – до 25,3 мільярда юанів.

На тлі результатів акції PDD Holdings піднялися більш ніж на 6%. Однак показники виручки не виправдали очікувань:

виручка за квартал становила 108,3 мільярда юанів;

у річному вимірі цей показник залишився без змін;

аналітики прогнозували виручку на рівні 115,97 мільярда юанів.

З ким конкурує Temu та чому компанія змінює стратегію

PDD Holdings розвиває китайський маркетплейс Pinduoduo та міжнародну платформу Temu. На ринку компанія конкурує з Alibaba, її платформами Taobao та Tmall, JD.com і Douyin, що належить ByteDance.

Для залучення покупців і продавців платформи активно використовують знижки, субсидії та різні стимули. Водночас конкуренція посилюється, а споживачі стають більш чутливими до цін на тлі економічного спаду.

Чжао Цзячжень, співголова правління та співголовний виконавчий директор PDD Holdings, заявив, що компанія продовжуватиме значно інвестувати в інфраструктуру ланцюга постачання та платформи.

Водночас генеральний директор WPIC Marketing + Technologies Джейкоб Кук вважає, що поведінка покупців змінюється, а конкуренти також активно борються за аудиторію.

Що відбувається з Temu на міжнародних ринках

Міжнародний бізнес Temu стикається з додатковими труднощами, зокрема на американському та європейському ринках. У США на компанію вплинули торговельні тарифи на китайські товари та скасування безмитного режиму для посилок низької вартості.

За оцінкою Кука, платформа зберігає конкурентну перевагу завдяки доступним цінам, що особливо важливо для покупців на західних ринках в умовах зростання вартості життя. Однак Європа залишається критично важливим ринком для Temu, а нові торговельні обмеження можуть негативно впливати на продажі.

Так, 17 листопада Європейська комісія попередньо дійшла висновку, що Temu порушила вимоги Закону про цифрові послуги (DSA). Регулятор вважає, що платформа недостатньо ефективно контролює появу незаконних товарів, зокрема через недоліки в системі перевірки продукції, модерації контенту та застосування санкцій до порушників.

Якщо порушення підтвердяться, компанії може загрожувати штраф до 6% її загального світового річного обороту.