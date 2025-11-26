У Європі пропонують заборонити китайські Shein і Temu

Директор французького казино пропонує заборонити Shein і Temu в Європі до 2028 року, поки не буде врегульоване законодавство щодо ритейлерів. Це могло б на час захистити місцевих роздрібних торговців.

Чому Shein та Temu пропонують заборонити?

Китайським ритейлерам Shein та Temu слід заборонити продавати продукцію в Європі, як вважає гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Nokia, Renault і Calvin Klein: у Росії "викрадають" торговельні марки відомих компаній

Палацці заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів. Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні.

Я вважаю, що треба спершу прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein та Temu проникнути на ринок. Я бачу реальну небезпеку. Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони,

– сказав Палацці.

Заборону можуть запровадити до 2028 року – до цього часу Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року.

Як Shein та Temu поширилися в Європі?