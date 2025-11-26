У Європі пропонують заборонити китайські Shein і Temu
- Директор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці пропонує заборонити китайських ритейлерів Shein і Temu в Європі до 2028 року через невідповідність їх продукції європейським нормам.
- Палацці вважає, що заборона захистить місцевих роздрібних торговців і дозволить розробити законодавство для регулювання імпорту з Китаю.
Директор французького казино пропонує заборонити Shein і Temu в Європі до 2028 року, поки не буде врегульоване законодавство щодо ритейлерів. Це могло б на час захистити місцевих роздрібних торговців.
Чому Shein та Temu пропонують заборонити?
Китайським ритейлерам Shein та Temu слід заборонити продавати продукцію в Європі, як вважає гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Палацці заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів. Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні.
Я вважаю, що треба спершу прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein та Temu проникнути на ринок. Я бачу реальну небезпеку. Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони,
– сказав Палацці.
Заборону можуть запровадити до 2028 року – до цього часу Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року.
Як Shein та Temu поширилися в Європі?
Китайські ритейлери Shein і Temu переорієнтовуються з США на Європу через скасування податкової пільги de minimis у 2025 році. Зокрема, бренди суттєво наростили рекламні бюджети у Франції та Великій Британії.
У 2016 році у США був встановлений поріг імпорту "de minimis" на рівні 800 доларів, тобто імпортні товари менше цієї вертості можуть ввозитися в країну без сплати ввізного мита або податків і з мінімальним митним контролем. Тепер це правило не діє.
Улітку 2025 року у ЄС заявили, що планують вжити заходів щодо небезпечних товарів з платформ Shein і Temu. Серед можливих заходів: скасування безмитного порогу, введення плати за обробку посилок і створення європейської митної служби. До цього часу законодавство щодо роботи ритейлерів залишається неврегульованим.