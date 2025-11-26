В Европе предлагают запретить китайские Shein и Temu
- Директор Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци предлагает запретить китайских ритейлеров Shein и Temu в Европе до 2028 года из-за несоответствия их продукции европейским нормам.
- Палацци считает, что запрет защитит местных розничных торговцев и позволит разработать законодательство для регулирования импорта из Китая.
Почему Shein и Temu предлагают запретить?
Китайским ритейлерам Shein и Temu следует запретить продавать продукцию в Европе, как считает гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Палацци заявил, что продукция, продаваемая двумя гигантами онлайн-торговли, не соответствует европейским нормам и может представлять опасность для потребителей. Он также отметил, что поток продукции, в частности текстиля и мебели, может означать закрытие малых предприятий в регионе.
Я считаю, что надо сначала принять законодательство, прежде чем позволить Shein и Temu проникнуть на рынок. Я вижу реальную опасность. Заблокируйте их на два года, пока Европа будет принимать законы,
– сказал Дворце.
Запрет могут ввести до 2028 года – к этому времени Европа решила законодательно ввести нормы для импорта в регион из Китая до 2028 года.
Как Shein и Temu распространились в Европе?
Китайские ритейлеры Shein и Temu переориентируются с США на Европу из-за отмены налоговой льготы de minimis в 2025 году. В частности, бренды существенно нарастили рекламные бюджеты во Франции и Великобритании.
В 2016 году в США был установлен порог импорта "de minimis" на уровне 800 долларов, то есть импортные товары меньше этой вертости могут ввозиться в страну без уплаты ввозной пошлины или налогов и с минимальным таможенным контролем. Теперь это правило не действует.
Летом 2025 года в ЕС заявили, что планируют принять меры в отношении опасных товаров с платформ Shein и Temu. Среди возможных мер: отмена беспошлинного порога, введение платы за обработку посылок и создание европейской таможенной службы. До сих пор законодательство в отношении работы ритейлеров остается неурегулированным.