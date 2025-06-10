Китайські гіганти Temu і Shein йдуть із США

Онлайн-платформи Temu та Shein змінюють фокус із США на Європу. Причиною рішення стала торгівельна політика США, зокрема збільшення мит до 54% на імпорт з Китаю.

Курс на нові ринки

Це суттєво ускладнило діяльність платформ на американському ринку, повідомляє CNBC з посиланням на експертів галузі, передає 24 Канал.

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Ананд Кумар, заступник директора з досліджень компанії Coresight Research, зазначив, що Temu і Shein вже активно переорієнтовуються на європейські країни, зокрема Велику Британію та Францію. Водночас обидва маркетплейси стикаються з новими регуляторними бар'єрами, подібними до тих, що виникли у США.

Позиція ЄС щодо політики платформ

У ЄС проти обох платформ вже подано скарги, які стосуються недобросовісних бізнес-практик. До того ж Європейська комісія планує ввести фіксоване мито у 2 євро на кожну дрібну посилку – саме такий формат доставок широко використовують Temu та Shein.

На думку Кумара, ця зміна є "стратегічним регуляторним кроком", спрямованим на уповільнення зростання наддешевої електронної комерції з-за кордону. Це може докорінно змінити модель роботи подібних платформ у Європі вже найближчими роками.

Попри нові виклики, Temu та Shein продовжують активно розвивати європейську присутність — інвестують у маркетинг, тестують локалізовані моделі продажів та розширюють логістичну інфраструктуру.

За даними Consumer Edge, споживчі витрати на Temu в США у травні 2025 року впали на 36% у річному вимірі, а на Shein – на 13%. Водночас в Європі спостерігається стрімке зростання: Temu зафіксувала +63% витрат у ЄС та +38% у Британії, а Shein – відповідно +19% та +42%.