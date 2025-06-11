Курс на новые рынки

Это существенно усложнило деятельность платформ на американском рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов отрасли, передает 24 Канал.

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Ананд Кумар, заместитель директора по исследованиям компании Coresight Research, отметил, что Temu и Shein уже активно переориентируются на европейские страны, в частности Великобританию и Францию. В то же время оба маркетплейса сталкиваются с новыми регуляторными барьерами, подобными тем, возникшим в США.

Позиция ЕС относительно политики платформ

В ЕС против обеих платформ уже поданы жалобы, касающиеся недобросовестных бизнес-практик. К тому же Европейская комиссия планирует ввести фиксированную пошлину в 2 евро на каждую мелкую посылку – именно такой формат доставок широко используют Temu и Shein.

По мнению Кумара, это изменение является "стратегическим регуляторным шагом", направленным на замедление роста сверхдешевой электронной коммерции из-за рубежа. Это может в корне изменить модель работы подобных платформ в Европе уже в ближайшие годы.

Несмотря на новые вызовы, Temu и Shein продолжают активно развивать европейское присутствие - инвестируют в маркетинг, тестируют локализованные модели продаж и расширяют логистическую инфраструктуру.

По данным Consumer Edge, потребительские расходы на Temu в США в мае 2025 года упали на 36% в годовом измерении, а на Shein – на 13%. В то же время в Европе наблюдается стремительный рост: Temu зафиксировала +63% расходов в ЕС и +38% в Великобритании, а Shein – соответственно +19% и +42%.