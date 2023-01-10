Покупці вимагають компенсації: Tesla різко знизила ціни на електрокари в Китаї
Джерело:Reuters
Ті хто раніше купив електроавтомобілі Tesla Model 3 та Model Y від Tesla обурені й вимагають компенсації. Ба більше вони влаштували протести в автосалонах компанії.
Однак у Tesla не планують платити ніяку грошову компенсацію тим, хто здійснив покупку до знижок. 6 грудня компанія оголосила про знижки від 13 до 24%.
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Протести в магазинах Tesla у Китаї
Відтак близько 200 недавніх покупців Tesla Model 3 та Model Y зібралися у шанхайському салоні компанії. Їх зустріла поліція разом з представниками Tesla, на якій власники машин вимагали від компанії компенсувати різницю в ціні.
Протести також пройшли в салонах та офісах продажу в інших містах Китаю. На одному з людей скандували: "Поверніть гроші, відшкодуйте наші автомобілі".
Чому Tesla знизила ціну
- Щоб стимулювати продажі та підтримувати виробництво на своєму заводі в Шанхаї.
- Для боротьби з конкурентами, чиї ціни на електрокари значно нижчі.
Аналітики стверджують, що такий крок Tesla, ймовірно, підвищить продажі, які впали в грудні, і змусить інших виробників електромобілів також знизити ціни в умовах падіння попиту найбільшому ринку електромобілів у світі – на китайському.