Однако в Tesla не планируют платить никакую денежную компенсацию тем, кто совершил покупку до скидок. 6 декабря компания объявила о скидках от 13 до 24%.
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Протесты в магазинах Tesla в Китае
Следовательно, около 200 недавних покупателей Tesla Model 3 и Model Y собрались в шанхайском салоне компании. Их встретила полиция вместе с представителями Tesla, на которой владельцы машин требовали от компании компенсировать разницу в цене.
Протесты также прошли в салонах и офисах продаж в других городах Китая. На одном из людей скандировали: "Верните деньги, возместите наши автомобили".
Покупатели, требующие от Tesla компенсацию, поскольку купили без скидок машины / Фото из соцсетей, которое опубликовал Reuters
Почему Tesla снизила цену
- Чтобы стимулировать продаж и поддерживать производство на своем заводе в Шанхае.
- Для борьбы с конкурентами, чьи цены на электрокары значительно ниже.
Аналитики утверждают, что такой шаг Tesla, вероятно, повысит упавшие в декабре продажи и заставит других производителей электромобилей также снизить цены в условиях падения спроса крупнейшему рынку электромобилей в мире – на китайском.