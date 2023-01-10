Однак у Tesla не планують платити ніяку грошову компенсацію тим, хто здійснив покупку до знижок. 6 грудня компанія оголосила про знижки від 13 до 24%.

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Протести в магазинах Tesla у Китаї

Відтак близько 200 недавніх покупців Tesla Model 3 та Model Y зібралися у шанхайському салоні компанії. Їх зустріла поліція разом з представниками Tesla, на якій власники машин вимагали від компанії компенсувати різницю в ціні.

Протести також пройшли в салонах та офісах продажу в інших містах Китаю. На одному з людей скандували: "Поверніть гроші, відшкодуйте наші автомобілі".

Покупці, що вимагають від Tesla компенсацію, оскільки купили машини без знижок / Фото з соцмереж, яке опублікував Reuters

Зверніть увагу! Представник Tesla у Китаї повідомив, що компанія не планує виплачувати компенсації клієнтам, які купили машини до знижок. Також він ігнорував прохання прокоментувати ситуацію з протестом.

Чому Tesla знизила ціну

Щоб стимулювати продажі та підтримувати виробництво на своєму заводі в Шанхаї.

Для боротьби з конкурентами, чиї ціни на електрокари значно нижчі.

Аналітики стверджують, що такий крок Tesla, ймовірно, підвищить продажі, які впали в грудні, і змусить інших виробників електромобілів також знизити ціни в умовах падіння попиту найбільшому ринку електромобілів у світі – на китайському.