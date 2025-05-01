Tesla шукає наступника Ілона Маска – рада директорів почала офіційний процес

Рада директорів Tesla почала активний пошук нового генерального директора, який зможе замінити Ілона Маска.

Що відомо про заміну Маска

Ще місяць тому, на тлі падіння акцій компанії на 3,38% та зростання занепокоєння щодо політичної активності Маска, у керівництві Tesla розпочались серйозні обговорення щодо його можливої заміни. Джерела The Wall Street Journal повідомили, що рада вже залучила кілька рекрутингових агентств, щоб сформувати структурований процес пошуку нового очільника, передає 24 Канал.

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Обговорення посилилися на фоні зниження продажів і прибутків компанії, тоді як сам Маск дедалі більше часу проводив у Вашингтоні.

Під час однієї з зустрічей рада прямо висловила очікування, що Маск має повернутися до більш активного управління Tesla і заявити про це публічно. Бізнесмен, за словами джерел, не заперечував.

Маск пообіцяв зосередитись на Tesla

Невдовзі після оголошення про падіння квартального прибутку на 71% Маск пообіцяв інвесторам, що знову зосередиться на роботі в компанії:

"Починаючи з наступного місяця, я буду присвячувати Tesla набагато більше свого часу", – сказав він під час телефонної конференції.

Попри це, рада директорів, до складу якої входить восьмеро осіб, зокрема співзасновник компанії Джей Бі Штраубель, вже тісно співпрацює з однією з провідних рекрутингових фірм.

Зауважте. Чи вплинуло публічне зобов'язання Маска на план ради - наразі невідомо. Також немає підтвердження, наскільки сам Маск обізнаний щодо перебігу пошуку наступника. Коментарів від нього з цього приводу поки не надходило.

Чи залишиться Маск біля Трампа

Тим часом, Маск і далі бере активну участь у політичному житті США. Під час засідання уряду у середу колишній президент Дональд Трамп подякував йому за залучення до державних процесів:

"Ви знаєте, що вас запрошують залишатися скільки завгодно", – заявив Трамп. – "Гадаю, він хоче повернутися додому до своїх машин".

Зміна на посаді генерального директора стане визначальним етапом для Tesla. Маск, який очолює компанію вже майже 20 років, залишив посаду голови ради ще у 2018 році, проте зберіг ключовий вплив на стратегію та операційні рішення.