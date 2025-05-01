Tesla емоційно відреагувала на чутки про пошук заміни Маску

Tesla і її рада директорів категорично заперечили інформацію The Wall Street Journal про нібито пошук нового генерального директора. Відреагував на статтю й Ілон Маск.

Що сталось

У публікації стверджувалося, що компанія звернулася до рекрутерів і висловила Маскупретензії щодо нестачі уваги до Tesla на тлі його політичної активності та участі в проєкті зі скорочення держвитрат DOGE, передає 24 Канал.

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Голова ради директорів Робін Денхолм назвала матеріал WSJ "абсолютною брехнею", наголосивши, що рада повністю підтримує Маска.

Маск теж обурився

Сам Ілон Маск емоційно відреагував, звинувативши видання у "навмисній дезінформації" і "грубому порушенні журналістської етики".

Аналітик Wedbush Ден Айвз, який раніше критикував Маска, заявив, що хоча ситуація була напруженою, зараз "переміг здоровий глузд", і компанія не шукає йому заміну. Він вважає, що Маск залишиться CEO Tesla щонайменше на 5 років.

Зауважте. На тлі політичної активності Маска та падіння продажів Tesla, його імідж у США погіршився: лише 33% американців мають позитивну думку про нього (для порівняння – 41% у грудні), а 65% вважають, що він має надмірний вплив на уряд.