Что произошло

В публикации утверждалось, что компания обратилась к рекрутерам и выразила Маскупретензии относительно недостатка внимания к Tesla на фоне его политической активности и участия в проекте по сокращению госрасходов DOGE, передает 24 Канал.

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Председатель совета директоров Робин Денхолм назвала материал WSJ "абсолютной ложью", подчеркнув, что совет полностью поддерживает Маска.

Маск тоже возмутился

Сам Илон Маск эмоционально отреагировал, обвинив издание в "преднамеренной дезинформации" и "грубом нарушении журналистской этики".

Аналитик Wedbush Дэн Айвз, который ранее критиковал Маска, заявил, что хотя ситуация была напряженной, сейчас "победил здравый смысл", и компания не ищет ему замену. Он считает, что Маск останется CEO Tesla минимум на 5 лет.

Заметьте. На фоне политической активности Маска и падения продаж Tesla, его имидж в США ухудшился: только 33% американцев имеют положительное мнение о нем (для сравнения – 41% в декабре), а 65% считают, что он имеет чрезмерное влияние на правительство.