Tesla відкликає майже 700 тисяч авто у США

Tesla повідомила, що відкликає 694 304 автомобілі в США через проблему з системою контролю тиску в шинах.

У чому проблема

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У поясненні причин цього рішення зазначено, що сигнальна лампочка системи може не горіти між циклами руху, не попереджаючи водія про низький тиск у шинах.

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Згідно з нещодавнім звітом, неправильно накачані шини можуть створювати підвищений ризик аварій для водіїв. Проблема стосується певних моделей, зокрема Model 3, Model Y та Cybertruck. Компанія Tesla оголосила, що вирішить цю проблему за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

Tesla не вперше відкликає авто

На автомобілі Tesla припав 21% усіх відкликань автомобілів у США протягом перших трьох кварталів цього року.

Примітно, що більшість проблем, пов'язаних з автомобілями бренду, були вирішені за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення. У третьому кварталі Tesla ініціювала відкликання 1 858 774 автомобілів, що є найвищим показником у країні.

На щастя для власників, всі виявлені проблеми можна було усунути за допомогою оновлення програмного забезпечення, що мінімізувало потребу у фізичному ремонті.