Tesla запускає безпілотне таксі за 4, 20 доларів: Маск анонсував масштабне розширення

У місті Остін (штат Техас, США) Tesla розпочала перші тестові поїздки свого сервісу роботаксі. На маршрути виїхали близько 10 електромобілів Model Y без водія за кермом — місце водія порожнє, натомість на пасажирському сидінні перебуває інструктор.

Спроба реабілітуватись

Запуск став важливою подією для компанії Ілона Маска, яка останнім часом бореться зі зниженням продажів та критикою на тлі особистих політичних заяв Маска, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Палаючий Cybertruck буквально розплавив кістки водія в жахливому інциденті

Після падіння в квітні акції Tesla вже зросли на 50%, інвестори покладають великі надії на розвиток автономних технологій. Однак перший етап запуску був обмеженим.

Що відомо про запуск проєкту

Доступ до поїздок надали лише обраним інфлюенсерам, а самі машини курсували лише в певних районах, уникаючи складних перехресть. Для контролю безпеки компанія залучила дистанційних операторів, які можуть втручатися у разі неполадок.

Маск раніше анонсував фіксовану вартість поїздки – 4,20 долара. На сайті Tesla вже відкрито реєстрацію для всіх охочих долучитися до сервісу в майбутньому.

Водночас американські регулятори все вивчають заяви Tesla щодо можливостей автопілота та функції Full Self-Driving, яка досі вимагає присутності людини за кермом.

Зауважте. Tesla використовує лише камери для автономного керування, тоді як конкуренти (Waymo, Zoox) покладаються на дорожчі технології – лідари та радари. Маск стверджує, що саме цей підхід дозволить Tesla розгорнути масштабну та доступну мережу роботаксі.

Компанія також презентувала концепт безпілотного авто Cybercab – без керма та педалей, яке, за словами Маска, коштуватиме менше ніж 30 000 доларів. Маск пообіцяв, що вже за кілька місяців сервіс буде доступний у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі.