Рекордна виручка: скільки спромоглась заробити Tesla за квартал

Попри негативні наслідки зміцнення долара, зростання цін на сировину та логістичні витрати, автовиробник Tesla Inc. заробив у липні – вересні 21,45 мільярда доларів проти з 13,76 мільярда доларів за аналогічний період торік, що у 1,6 раза більше

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Разом з тим це суттєво менше за прогноз аналітиків FactSet, які припускала, що виручка за III квартал сягне 21,98 мільярда доларів.

Прибуток Tesla

Чистий прибуток підскочив зріс до 3,29 мільярда доларів із 1,62 мільярда доларів роком раніше, трохи не дотягнувши до рекордного рівня першого кварталу.

Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до 95 центів з 48 центів.

Прибуток Tesla без урахування разових факторів склав 1,05 долар на акцію, перевищивши консенсус-прогноз ринку, що становив 1 долар за акцію.

Поставки електромобілів Tesla

Нагадаємо, що у жовтні Tesla повідомила, що виробила понад 365 тисяч електромобілів і поставила клієнтам понад 343 тисячі. Головний фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн заявив, що компанії, ймовірно, не вдасться досягти мети збільшення постачання автомобілів на 50% цього року.

У 2021 році постачання компанії склали 936 тисяч автомобілів.

У 2022 році повинна повинні перевищити 1,4 мільйона одиниць, якщо Tesla таки хоче досягти мети й збільшення на 50% постачання електромобілів.

Також голова Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія розглядає можливість зворотного викупу акцій, обсяг якого може бути істотним, мовиться про 5 – 10 мільярдів доларів.