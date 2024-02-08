Черговий провал Маска: чому Tesla у Південній Кореї змогла продати лише один електрокар

Продажі Tesla дозволяють Маску залишатися на вершині навіть попри провал із соціальною мережею Х. Однак не на всіх ринках справи в електрокарів компанії мільярдера йдуть добре.

Провал Tesla у Південній Кореї

Продажі Tesla у Південній Кореї не просто впали – вони обвалилися. Впродовж січня компанія змогла продати лише один електромобіль.

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Причиною такого провалу експерти називають кілька факторів:

цінова політика;

проблеми з безпекою;

відсутність зарядної інфраструктури.

Втім, продаж навіть одного автомобіля Model Y дозволив компанії не повторити свій антирекорд. У липні 2022 року у Південній Кореї взагалі не вдалося продати жодного автомобіля.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Разом з тим повідомляється, що загалом ринок електромобілів в Південній Кореї суттєво впав. Кількість нових зареєстрованих електромобілів знизилася аж на 80%, якщо порівнювати з груднем. Також на ентузіазм покупців впливає очікування оголошення уряду про субсидію.

Раніше ціна Model Y, яку зробили у Китаї, становила 43 тисячі доларів, що передбачало повне державне субсидіювання. Тепер компанія трішки знизила ціну, а рівень субсидії натомість знизився вдвічі, що охолодило інтерес до автомобіля.