Співачка Тейлор Свіфт офіційно увійшла до списку мільярдерів Forbes

Тейлор Свіфт, яка стала мільярдеркою наприкінці минулого року, вперше увійшла у щорічний список мільярдерів Forbes. Тепер вона у списку разом з 13 іншими знаменитостями, які загалом мають статки в 31 мільярд доларів.

Скільки заробила співачка

Свіфт стала мільярдеркою у жовтні 2023 року, зокрема завдяки своєму рекордно касовому туру "Eras Tour". Це був перший тур в історії, який заробив понад 1 мільярд доларів.

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За оцінками Pollstar, тур "Eras Tour" заробив приблизно 1.04 мільярда доларів лише за перші 60 шоу, а після того Свіфт давала концерти в Європі та Північній Америці до 2024 року.

! За досягненнями в жовтні, Свіфт приєдналася до чотирьох інших музикантів-мільярдерів — Джей-Зі, Ріанни та Джиммі Баффета, але стала першою музиканткою, яка стала мільярдеркою виключно на основі своїх пісень і виступів без побічного бізнесу.

Forbes оцінив у жовтні, що близько 500 мільйонів доларів її статку припадає на готівку від музичних роялті та гастролей, інший 500 мільйонів доларів — на зростання вартості її музичного каталогу, більшу частину з якого вона перезаписує та випускає знову. А ще 125 мільйонів доларів її чистого статку походить від нерухомості.

Хто з українців у списку Forbes

У рейтингу Forbes серед найбагатших людей світу найвищу позицію серед українців займає Рінат Ахметов. Його статки знизилися з 5,7 мільярда до 4 мільярдів доларів, через що він опустився з 445 на 785 місце порівняно з минулим роком.

Віктор Пінчук має активи на рівні 2 мільярди доларів і займає 1623 місце у рейтингу, майже без змін порівняно з минулим роком, коли він мав 2,1 мільярда доларів.

Костянтин Жеваго та Вадим Новинський також потрапили до рейтингу, маючи по 1,2 мільярда доларів кожен і ділячи 2410 місце.

Геннадій Боголюбов, співвласник групи "Приват", має 1 мільярд доларів і займає 2692 місце.

Олексій Шевченко та Максим Литвин, засновники Grammarly, мають по 1,9 мільярда доларів кожен, але у рейтингу вони представлені як громадяни Канади.

! На вершині списку знаменитостей-мільярдерів перебуває режисер Джордж Лукас, відомий як творець франшизи "Зоряні війни". Його статки оцінені в 5,5 мільярда доларів.