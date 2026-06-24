Власник TikTok ставить 20 мільярдів доларів на ШІ: що з цього вийде

Компанія ByteDance Ltd, яка є розробником популярної соціальної мережі TikTok, збирається залучити кредит приблизно на 20 мільярдів доларів. Якщо угоду буде укладено, вона стане найбільшим офшорним запозиченням в історії компанії.

На що TikTok витратить кредит

Китайський гігант шукає фінансування на тлі масштабного розширення своїх інвестицій у сферу штучного інтелекту, пише Bloomberg.

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Це буде найбільший офшорний кредит компанії на той час, коли вона збільшує інвестиції у штучний інтелект.

Попередньо він може бути розрахований на три роки з можливістю продовження терміну до п’яти років. Водночас остаточні умови угоди поки не сформовані, а переговори перебувають на ранньому етапі.

Загалом відомо, що останніми роками ByteDance активно долучилася до глобальної боротьби технологічних компаній за лідерство у сфері ШІ:

Компанія розглядає можливість збільшення своїх капітальних витрат приблизно до 70 мільярдів доларів цього року.

Основна частина цих коштів може бути спрямована на розширення дата-центрів та розвиток іншої інфраструктури, необхідної для роботи ШІ-систем.

Якщо економічна ситуація та бізнес-умови залишатимуться сприятливими, наступного року ці витрати можуть зрости ще більше – до 100 мільярдів доларів.

Отже, через стрімке зростання попиту на ШІ-рішення компанії змушені вкладати величезні суми у дата-центри, обчислювальні потужності та розробку нових продуктів. Водночас такі багатомільярдні запозичення показують, що технологічний сектор готується до довгострокового протистояння.

До слова, поки одні технологічні гіганти планують розвиток штучного інтелекту, інші готують план порятунку. Компанія Anthropic представила масштабну програму підготовки до можливих наслідків розвитку штучного інтелекту для ринку праці.

Ми не прагнемо до скорочення робочих місць. Ми працюємо над тим, щоб запобігти цьому або мінімізувати його. Певний рівень скорочення, хоча ми не можемо сказати, наскільки, може бути невід’ємним наслідком технології, і наш обов’язок – підготуватися до нього та відреагувати на нього,

– пояснили в Anthropic.

Відомо, що компанія має три різні пропозиції: одна для світу з 5% безробіття, одна з 10% безробіття та одна з так званим "безпрецедентним безробіттям" у 25%.