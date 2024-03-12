TikTok можуть купити: мільярдер Боббі Котік оголосив про свої наміри

Мільярдер Боббі Котік, який є ексглавою компанії Activision Blizzar висловив бажання купити соцмережу TikTok. Китайські власники застосунку можуть продати його у зв'язку із вимогами влади США.

Мільярдер Боббі Котік хоче купити TikTok

Нині Палата представників США розглядає законопроєкт, який спонукатиме китайську компанію ByteDance продати TikTok. Якщо вона відмовиться, застосунок заблокують.

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Якщо такий закон приймуть, тоді китайська компанія матиме 5 місяців, аби продати свій продукт. Проте варто врахувати, що TikTok оцінюється у сотні мільйонів доларів.

У The Wall Street Journal вважають, що ймовірність прийняття такого рішення дуже висока.

Колишній глава Activision Blizzard Боббі Котік висловив пропозицію до купівлі TikTok співзасновнику ByteDance Чжан Іміну.

Наразі Котік шукає потенційних інвестиційних партнерів, тож озвучив цю ідею одразу для групи співрозмовників, серед яких був і гендиректор OpenAI Сем Альтман. Якщо для Котіка вдасться купити застосунок, OpenAI могла б використовувати дані TikTok для навчання своїх ШІ-моделей.

Угоди про купівлю lifecell може не відбутися

Антимонопольний комітет може відмовити французькій DVL Telecom у придбанні мобільного оператора "lifecell". Ця компанія входить у групу NJJ та належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю.

Під час розгляду заяв щодо набуття компанією DVL Telecom контролю над групою "Лайфселл" виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема групи "Лайфселл" та групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України,

– повідомили в АМКУ.

Окрім того, відомство готове заборонити угоди щодо контролю DVL Telecom над: