Миллиардер Бобби Котик хочет купить TikTok

Сейчас Палата представителей США рассматривает законопроект, который будет побуждать китайскую компанию ByteDance продать TikTok. Если она откажется, приложение заблокируют.

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Если такой закон примут, тогда китайская компания будет иметь 5 месяцев, чтобы продать свой продукт. Однако стоит учесть, что TikTok оценивается в сотни миллионов долларов.

В The Wall Street Journal считают, что вероятность принятия такого решения очень высока.

Заметьте! Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик высказал предложение к покупке TikTok соучредителю ByteDance Чжан Имину.

Сейчас Котик ищет потенциальных инвестиционных партнеров, поэтому озвучил эту идею сразу для группы собеседников, среди которых был и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Если для Котика удастся купить приложение, OpenAI могла бы использовать данные TikTok для обучения своих ИИ-моделей.

Сделки о покупке lifecell может не состояться

Антимонопольный комитет может отказать французской DVL Telecom в приобретении мобильного оператора "lifecell". Эта компания входит в группу NJJ и принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю.

При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл" возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности группы "Лайфселл" и группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– сообщили в АМКУ.

Кроме того, ведомство готово запретить сделки по контролю DVL Telecom над: