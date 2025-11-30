Чи можна купити за "1000 Зеленського" книги зараз

Уряд ухвалив рішення надати українцям допомогу взимку. Громадяни, що підпадають під визначені критерії, можуть отримати 1000 гривень уже зараз.

Чи дозволено витрачати зимову тисячу на книги?

Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Водночас необхідно враховувати певні нюанси:

придбати книги можна лише у визначених книгарнях;

при покупці, важливо, аби МСС-код місця, де здійснюється покупка, відповідав вимогам.

Довідка: МСС-код – це Merchant Category Code – так називають чотиризначний код, завдяки якому, можна класифікувати тип бізнесу.

Це означає, що купити книги будь-де не вдасться. Операція просто буде заблокована через невідповідність вимогам.

Покупка за допомогою цієї допомоги може здійснюватись не тільки офлайн. Також оплата доступна онлайн.

Зверніть увагу! З переліком книгарень, де можна здійснити покупку за зимову допомогу, ви можете ознайомитись тут.

На що ще можна витрачати тисячу від держави?

Тисячу від держави можна витрачати на доволі широкий перелік товарів та послуг. Йдеться, зокрема, про:

оплату комуналки;

поштових послуг;

ліків;

харчової продукції і так далі.

Також 1000 можливо використати для благодійності. Донат має здійснюватись у визначений перелік фондів.

Що ще важливо знати для отримання зимової тисячі у 2025 році?

Подати заяву на отримання зимової тисячі можна до 24 грудня 2025 року. Кошти мають надходити через 10 днів після оформлення заявки. Потрібно зазначити, що частина українців уже отримала зимову допомогу.

Оформити таку допомогу можна і для дітей. Зробити це мають батьки. Зауважте, що для кожної дитини потрібно подати окрему заявку.

Особи, що визнані як недієздатні, також мають право на таку допомогу. Подати за них заявку можуть опікуни.

Важливо! Така допомога недоступна для українців за кордоном та на ТОТ.