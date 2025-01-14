Де можна розрахуватися "тисячею Зеленського" 

"Тисяча Зеленського" або програма "єПідтримка" продовжує діяти в Україні у 2025 році. Аби уникнути проблем з оплатою товарів та послуг, варто знати, де саме можна витратити ці гроші.

"Зимова єПідтримка" діє у 2025 році

Раніше уряд спрямував додаткові кошти на програму "Зимова єПідтримка". З резервного фонду бюджету на це пішло ще 5 мільярдів гривень. 24 Канал розповідає, як можна витратити кошти у 2025 році і чи змінився перелік доступних послуг та товарів.

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Крім того, уряд вдосконалив механізм виплати коштів для деяких категорій:

людей, старших за 60 років;

людей з інвалідністю І II груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи;

недієздатних людей, які отримують допомогу за заявкою свого опікуна.

Ці громадяни зможуть отримати тисячу гривень через "Укрпошту".

Зауважте. Зимова "єПідтримка" діє до кінця березня 2025 року. Якщо кошти не будуть використані до цього часу, вони анулюються. Як і раніше, гроші доступні лише для безготівкових розрахунків.

Як витратити "тисячу Зеленського"

Заплатити грошима з допомоги можна буде в книгарнях, оптиках, лікарнях, на СТО, в розважальних закладах, музеях, хімчистках тощо.

Повний перелік товарів та послуг, які можна оплатити карткою "єПідтримки":

ветеринарні послуги;

послуги з ландшафту та садівництва;

житлове і торгове будівництво;

покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

послуги видавництва і поліграфії;

послуги санітарного і спеціального прибирання;

готелі, мотелі і курорти, не віднесені до інших категорій;

транспорт – приміський, місцевий, пасажирський;

залізничні пасажирські перевезення;

автобусні лінії;

туристичні послуги та виставки;

лізинг та оренда човнів;

транспортні послуги, не віднесені до інших категорій;

телекомунікації;

комп'ютерні мережі – інформаційні послуги;

кабельні, супутникові, інші платні телевізійні і радіопослуги;

комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода;

послуги пекарень;

послуги СТО;

послуги пошиття, ательє, швачок і кравців;

місця харчування, ресторани;

аптеки;

книги та інша друкована продукція;

послуги прямого страхування;

арт-дилери та галереї;

кемпінги та трейлерні парки;

пральні послуги – сімейні та комерційні;

послуги хімчисток;

фотостудії;

майстерні для чистки і ремонту взуття, капелюхів;

похоронні служби та крематорії;

прокат одягу, костюмів;

заклади здоров'я та краси;

комерційне мистецтво, графіка, фотографія;

послуги копіювання, репродукції та поліграфії;

послуги з прибирання та обслуговування;

комп’ютерні ремонтні послуги;

послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструментів;

послуги агентств з прокату автомобілів;

автомобільні паркінги і гаражі;

автомобільні мийки;

послуги евакуатора;

майстерні з ремонту електроніки;

послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів;

кінотеатри;

танцювальні зали, школи і студії;

театральні каси;

боулінг;

спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби;

туристичні пам’ятки та експонати;

парки розваг, карнавали, цирки;

акваріуми, дельфінаріуми;

лікарські послуги, не віднесені до інших категорій;

стоматологи, ортодонтисти;

оптики, офтальмологи;

лікарні;

медичні та зуботехнічні лабораторії;

адвокати, юридичні послуги;

початкова та середня школи;

коледжі, університети, професійні школи;

заклади освіти дистанційного навчання;

бізнес-школи та школи секретарів;

професійно-технічні училища;

послуги догляду за дітьми;

організації благодійної та соціальної служби;

релігійні організації;

державні послуги;

поштові послуги.

Як розрахуватись карткою "єПідтримка"

Для розрахунку у фізичних магазинах і закладах картку можна додати в свій електронний гаманець. Також нею можна платити через інтернет, якщо у продавця чи надавача послуг підключені відповідні системи. Ще один варіант – оплата за IBAN, якщо ідеться про ФОПів.

Важливо, що підприємець, який продає товари і послуги, повинен мати коди на оплату, зазначені в постанові Кабміну.