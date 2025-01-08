Хто не зможе отримати тисячу Зеленського

Це стосується як дітей, так і дорослих, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Однак ті особи, що не знаходяться в Україні, не зможуть отримати допомогу від держави.

Крім того, для отримання грошової виплати, людині потрібно:

встановити додаток Дія;

відкрити картку "Національного кешбеку".

За інших умов українець не зможе отримати кошти.

Відкрити картку можна в одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ тощо).

Зверніть увагу! Законні опікуни неповнолітніх дітей, українці без РНОКПП через релігійні причини, люди віком від 65 років, у яких немає застосунку Дія, можуть звернутися за виплатою до одного з перелічених банків-партнерів програми.

Як отримати тисячу Зеленського через Укрпошту

Водночас гроші можна отримати на Укрпошті. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Тому цим людям не потрібно подавати жодних заяв або інших документів.

Йдеться про таких осіб:

люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту;

особи з інвалідністю I та II групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

українці з інвалідністю з дитинства I та II групи;

громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

Зауважте! Про нарахування 1 000 гривень повідомляють працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.

На що можна витратити тисячу Зеленського

Гроші можна витратити до 31 грудня 2025 року на такі речі:

оплату комунальних послуг;

купівлю лікарських засобів;

придбання книг;

медичні послуги;

освіту;

транспорт

мобільний зв’язок;

благодійність;

донати на ЗСУ.

Важливо! Зняти готівку з картки Національний кешбек або отримати 1 000 гривень неможливо.