"Точно не випадковість": ще 2 "Шахеди" влучили у склади Rozetka

Уночі 2 серпня 2 ворожі ударні дрони типу "Шахед" атакували склад Rozetka. Це вже друга атака за 24 години.

Про таке повідомили на сторінці компанії.

Що відомо про атаку на склад Rozetka 2 серпня?

Удар по найбільшому складу Rozetka відбувся вночі 2 серпня. По об'єкту поцілили 2 російські "Шахеди".

Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар,

– наголосили в компанії.

Водночас там зазначили, що продовжуватимуть працювати за графіком, і подякували всім, хто підтримує компанію.



Наслідки атаки по Rozetka / Фото зі сторінки компанії

Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, російські війська атакували Бровари реактивним БпЛА, влучивши в логістичний центр маркетплейсу. Внаслідок удару загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей постраждали.

Також тоді було пошкоджено 13 автомобілів. За словами співвласниці Rozetka, на момент атаки на складі перебували 270 людей.

Які ще міста були під ударом ворога 2 серпня?

Російські війська вдарили "Шахедом" по школі у Миколаєві. Там повністю знищено шкільний автобус, інші, а також декілька автівок, – пошкоджено. Будівля навчального закладу також зазнала пошкоджень. Проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти також били по Запоріжжю. Під прицілом росіян опинилася житлова забудова. З самого ранку, загалом, дрони, а також КАБи, летять на низку прикордонних та прифронтових міст.

А вночі країна-агресорка запустила по Україні 133 ударні безпілотники. Сили ППО знищили або подавили 109 із них, водночас 24 дрони влучили у 19 локаціях, а падіння уламків зафіксували ще у 3 місцях