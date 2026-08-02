Про таке повідомили на сторінці компанії.
Що відомо про атаку на склад Rozetka 2 серпня?
Удар по найбільшому складу Rozetka відбувся вночі 2 серпня. По об'єкту поцілили 2 російські "Шахеди".
Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар,
– наголосили в компанії.
Водночас там зазначили, що продовжуватимуть працювати за графіком, і подякували всім, хто підтримує компанію.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Наслідки атаки по Rozetka / Фото зі сторінки компанії
Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, російські війська атакували Бровари реактивним БпЛА, влучивши в логістичний центр маркетплейсу. Внаслідок удару загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей постраждали.
Також тоді було пошкоджено 13 автомобілів. За словами співвласниці Rozetka, на момент атаки на складі перебували 270 людей.