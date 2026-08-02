Про таке повідомили на сторінці компанії.

Що відомо про атаку на склад Rozetka 2 серпня?

Удар по найбільшому складу Rozetka відбувся вночі 2 серпня. По об'єкту поцілили 2 російські "Шахеди".

Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар,

– наголосили в компанії.

Водночас там зазначили, що продовжуватимуть працювати за графіком, і подякували всім, хто підтримує компанію.



Наслідки атаки по Rozetka / Фото зі сторінки компанії

Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, російські війська атакували Бровари реактивним БпЛА, влучивши в логістичний центр маркетплейсу. Внаслідок удару загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей постраждали.

Також тоді було пошкоджено 13 автомобілів. За словами співвласниці Rozetka, на момент атаки на складі перебували 270 людей.