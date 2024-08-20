Найбільше IPO з 2018 року: в Японії на біржу вийде Токійське метро

Нещодавно уряд Японії повідомив, що готується вивести на біржу Токійське метро, яке щодня перевозить 6,5 мільйона пасажирів. Водночас протяжність колії сягає 195 кілометрів.

Як уряд заробить на Токійському метро

Заплановано IPO на жовтень цього року й очікується, що після розміщення акцій метро може отримати ринкову оцінку в 4,7 мільярда доларів.

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Зверніть увагу! Розміщення Токійського метро стане найбільшим IPO в Японії з 2018 року. Тоді на біржу вийшов телекомунікаційний підрозділ SoftBank Group з ринковою оцінкою у 23,5 мільярда доларів.

Що таке IPO Це перше публічне розміщення акцій, під час якого акції приватної компанії вперше стають доступними для громадськості. IPO дозволяє компанії залучати власний капітал від державних інвесторів.

Що відомо про Токійське метро

Більша частина Токійського метро належить японському уряду – це 53,4%. Водночас адміністрація метрополії Токіо володіє 46,6%.

У 1920 році була створена Tokyo Underground Railway Company, з якої й розпочинається історія Токійського метро.

У 1927 році була відкрита перша лінія метрополітену в Японії – між районами Асакуса та Уено в Токіо.

Цікаво, що компанія-оператор метро не лише перевозить пасажирів, але й працює на ринку нерухомості та в роздрібній торгівлі.

Відтак за минулий фінансовий рік, який закінчився в березні 2024 року, компанія отримала чистого прибутку на суму в 312 мільйонів доларів.

Зауважте! Кошти від IPO будуть використані на погашення облігацій реконструкції, які випустили після землетрусу та цунамі у 2011 році.