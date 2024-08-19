Чому польоти до Китаю почали скорочуватись
Для численних західних авіакомпаній закриття повітряного простору Росії у 2022 році стало ключовим чинником, який ускладнив і підвищив вартість польотів до Китаю. Відтак, літаки були змушені здійснювати обльоти через Середню Азію, що призводить до збільшення витрат на паливо, яке складає від 25% до 30% загальних операційних витрат.
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Зокрема, мова йде про наступні авіакомпанії, які зменшують або призупиняють рейси до Китаю:
- у серпні 2024 року British Airways оголосила про призупинення польотів між Лондоном і Пекіном, починаючи з жовтня;
- Virgin Atlantic вирішила закрити свій єдиний маршрут до Китаю, який вів до Шанхая;
- Австралійська авіакомпанія Qantas, яка не постраждала від заборони на польоти в російському повітряному просторі, минулого місяця також припинила рейси між Сіднеєм і Шанхаєм, пояснивши це тим, що її літаки часто летіли напівпорожніми.
Водночас можливість літати над Росією допомогла великим китайським авіаперевізникам зайняти значну частку ринку на маршрутах до Західної Європи, заявив аналітик з DBS Джейсон Сум. Літні регулярні рейси китайських авіакомпаній до Європи цього року зросли на 16% порівняно з 2019 роком, досягнувши 14 835 рейсів.