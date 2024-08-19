Чому польоти до Китаю почали скорочуватись

Для численних західних авіакомпаній закриття повітряного простору Росії у 2022 році стало ключовим чинником, який ускладнив і підвищив вартість польотів до Китаю. Відтак, літаки були змушені здійснювати обльоти через Середню Азію, що призводить до збільшення витрат на паливо, яке складає від 25% до 30% загальних операційних витрат.

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Цікаво! Згідно з даними галузевого провайдера OAG, влітку цього року кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю зменшилася більш ніж на 60% у порівнянні з піковим рівнем 2018 року, коли їх було понад 13 000.

Зокрема, мова йде про наступні авіакомпанії, які зменшують або призупиняють рейси до Китаю:

у серпні 2024 року British Airways оголосила про призупинення польотів між Лондоном і Пекіном, починаючи з жовтня;

оголосила про призупинення польотів між Лондоном і Пекіном, починаючи з жовтня; Virgin Atlantic вирішила закрити свій єдиний маршрут до Китаю, який вів до Шанхая;

вирішила закрити свій єдиний маршрут до Китаю, який вів до Шанхая; Австралійська авіакомпанія Qantas, яка не постраждала від заборони на польоти в російському повітряному просторі, минулого місяця також припинила рейси між Сіднеєм і Шанхаєм, пояснивши це тим, що її літаки часто летіли напівпорожніми.

Водночас можливість літати над Росією допомогла великим китайським авіаперевізникам зайняти значну частку ринку на маршрутах до Західної Європи, заявив аналітик з DBS Джейсон Сум. Літні регулярні рейси китайських авіакомпаній до Європи цього року зросли на 16% порівняно з 2019 роком, досягнувши 14 835 рейсів.

Цікаво! Попит на безпосадкові авіаперевезення між США та Китаєм у 2024 році зменшився на 76% у порівнянні з 2019 роком.