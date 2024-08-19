Почему полеты в Китай начали сокращаться

Для многочисленных западных авиакомпаний закрытие воздушного пространства России в 2022 году стало ключевым фактором, который усложнил и повысил стоимость полетов в Китай. Поэтому, самолеты были вынуждены совершать облеты через Среднюю Азию, что приводит к увеличению расходов на топливо, которое составляет от 25% до 30% общих операционных расходов.

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Интересно! Согласно данным отраслевого провайдера OAG, летом этого года количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай уменьшилось более чем на 60% по сравнению с пиковым уровнем 2018 года, когда их было более 13 000.

В частности, речь идет о следующих авиакомпании, которые уменьшают или приостанавливают рейсы в Китай:

в августе 2024 года British Airways объявила о приостановлении полетов между Лондоном и Пекином, начиная с октября;

объявила о приостановлении полетов между Лондоном и Пекином, начиная с октября; Virgin Atlantic решила закрыть свой единственный маршрут в Китай, который вел в Шанхай;

решила закрыть свой единственный маршрут в Китай, который вел в Шанхай; Австралийская авиакомпания Qantas, которая не пострадала от запрета на полеты в российском воздушном пространстве, в прошлом месяце также прекратила рейсы между Сиднеем и Шанхаем, объяснив это тем, что ее самолеты часто летели полупустыми.

В то же время возможность летать над Россией помогла крупным китайским авиаперевозчикам занять значительную долю рынка на маршрутах в Западную Европу, заявил аналитик из DBS Джейсон Сум. Летние регулярные рейсы китайских авиакомпаний в Европу в этом году выросли на 16% по сравнению с 2019 годом, достигнув 14 835 рейсов.

Интересно! Спрос на беспосадочные авиаперевозки между США и Китаем в 2024 году уменьшился на 76% по сравнению с 2019 годом.