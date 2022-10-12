Toyota веде перемовини про перенесення російського заводу у Казахстан

Російський завод Toyota можуть перенести до Казахстану. Перемовини щодо релокації конвеєра японського автогіганта з Санкт-Петербурга ведуться на рівні керівників великого бізнесу країни.

Про це пише казахське видання "ЕкспресК" з посиланням на брифінг міністра індустрії та інфраструктурного розвитку республіки Карібека Ускенбаєва. Нещодавно Toyota заявляла, що закриває потужності у Санкт-Петербурзі та звільняє працівників московського офісу.

Читайте також Nissan продасть свій бізнес у Росії за 1 євро: яких збитків зазнає автогігант

Toyota може релокуватися з Росії у Казахстан

Як зазначає казахське видання, завод Toyota у Санкт-Петербурзі протягом 15 років виробляв авто бренду не лише для внутрішнього ринку, але й на експорт до Казахстану. Японський автовиробник є одним із найпопулярніших у республіці, а найбільш продавані моделі – Camry і RAV4.

Бізнесом обговорюються технічні питання: хто і скільки вкладає грошей, яка компетенція, наскільки готові до ринку збуту. Це один із найпопулярніших брендів авто у нашій країні (Казахстані – ред. 24 канал). Думаю, це буде одним із потужних успіхів нашої країни (релокація заводу Toyota з Росії – ред. 24 канал),

– зазначив Ускенбаєв.

До слова, наразі у Казахстані збирають легковики брендів Chevrolet, Hyundai, Kia, Renault та JAC. Поява представництва ще одного японського автогіганта у країні може значно посилити позиції автопромисловості республіки.

Разом з тим, питання переміщення російських потужностей Toyota до Казахстану наразі перебуває лише на етапі перемовин. Водночас, президент республіки Касим-Жомарт Токаєв ще три місяці тому доручив створити спрощені умови релокації закордонних компаній у країну.

Нагадаємо, що виробництво авто у Росії Toyota призупинила ще на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, посилаючись на неможливість постачання комплектуючих. Лише наприкінці вересня стало відомо про плани автогіганта повністю закрити завод у Санкт-Петербурзі.