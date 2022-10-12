Об этом пишет казахское издание "ЭкспрессК" со ссылкой на брифинг министра индустрии и инфраструктурного развития республики Карибека Ускенбаева. Недавно Toyota заявляла, что закрывает мощности в Санкт-Петербурге и увольняет работников московского офиса.

Читайте также Nissan продаст свой бизнес в России за 1 евро: какие убытки понесет автогигант

Toyota может релоцироваться из России в Казахстан

Как отмечает казахское издание, завод Toyota в Санкт-Петербурге в течение 15 лет производил автомобили бренда не только для внутреннего рынка, но и на экспорт в Казахстан. Японский автопроизводитель является одним из самых популярных в республике, а наиболее продаваемые модели – Camry и RAV4.

Бизнесом обсуждаются технические вопросы: кто и сколько вкладывает денег, какова компетенция, насколько готовы к рынку сбыта. Это один из самых популярных брендов авто в нашей стране (Казахстане – ред. 24 канал). Думаю, это будет одним из сильных успехов нашей страны (релокация завода Toyota из России – ред. 24 канал),

– отметил Ускенбаев.

К слову, ныне в Казахстане собирают легковушки брендов Chevrolet, Hyundai, Kia, Renault и JAC. Появление представительства еще одного японского автогиганта в стране может существенно усилить позиции автопромышленности республики.

Вместе с тем, вопрос перемещения российских мощностей Toyota в Казахстан находится только на стадии переговоров. В то же время президент республики Касим-Жомарт Токаев еще три месяца назад поручил создать упрощенные условия релокации зарубежных компаний в страну.

Напомним, что производство авто в России Toyota приостановила еще в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, ссылаясь на невозможность поставок комплектующих. Лишь в конце сентября стало известно о планах автогиганта полностью закрыть завод в Санкт-Петербурге.