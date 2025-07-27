Скільки можна заробити на Twitch-трансляціях у 2025 році

Популярна потокова платформа Twitch, яка спеціалізується на прямих трансляціях відеоігор, дозволяє стрімерам заробляти чималі кошти. Існує кілька способів, як отримувати дохід на стрімах у 2025 році.

Як заробляють стримери на Twitch?

У стримерів на Twitch є можливість отримувати прибуток з кількох джерел. Чим більше вони зможуть зацікавити спонсорів та підписників, тим більше зароблять грошей, розповідає 24 Канал.

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Монетизувати трансляції на Twitch можна різними способами:

Плата за перегляди

Це один із найпростіших способів заробити на Twitch. Платформа платить стримеру за кожну 1 000 переглядів реклами. Якщо він активний і часто виходить в ефір, то може непогано заробити.

Донати

Ще один доволі простий спосіб прибутку, який дозволяє стримеру отримувати кошти від своїх підписників. Вони відправляють йому донати просто під час ефіру на якісь цілі чи просто так. Якщо власник трансляції вміє зацікавити аудиторію, то може розраховувати на чималі пожертви.

Платна підписка

Глядачі можуть оформити підписку на трансляції стримера і отримати натомість певні бонуси. Це може бути перегляд без реклами або набір смайлів. Коштує така підписка від 5 до 25 доларів, але стример отримає лише половину. Втім, чим більше підписників, тим вищий дохід.

Реклама товарів

Ще один простий спосіб заробітку – рекламувати товари просто під час трансляції. Наприклад, стример може одягнути світшот певного бренду або пити якийсь популярний напій. Однак таку рекламу пропонують авторам, які мають дійсно велику аудиторію.

Банерна реклама

Стример також може розмістити банер з рекламою на екрані, який буде приносити кошти кількома способами. Платитимуть за кліки по банеру та загальний час розміщення реклами, а також певний відсоток від проданих товарів.

Стріми за замовлення

Хороший місячний прибуток приносять замовні стріми, коли виробники ігор платять стримерам, щоб ті грали у них і таким чином популяризували ту чи іншу гру. Як показують дані маркетингових агентств, у такий спосіб можна заробити до 50 000 доларів. Однак знову ж потрібно мати широку аудиторію підписників, щоб виробникам було вигідно замовляти стріми.

Важливо! Також для стримерів доступне партнерство з Twitch, але для цього необхідно відповідати деяким критеріям платформи.

Скільки можна заробити на трансляціях Twitch?

Досвідчені стримери можуть заробляти кілька тисяч доларів на місяць, якщо гратимуть близько 40 годин на тиждень. Окрім того, за інформацією CNBC, середній стример від реклами отримує 250 доларів на 100 підписниках.

Однак є ті, чиї прибутки складають мільйони. Наприклад, стример під ніком Ninja зі США має 18 мільйонів підписників на своєму каналі. Він в основному заробляє на рекламі. За підрахунками Reuters, рекламуючи гру Apex Legends, американець заробив 1 мільярд доларів.

Варто знати! Стримери Twitch також можуть заробити до 3 мільйонів доларів на рік на кіберспорті. Однак цей дохід надходить не від самої платформи. Але талановитих геймерів можуть помітити під час трансляції і запросити до участі в кібертурнірах.