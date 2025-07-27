Как зарабатывают стримеры на Twitch?

У стримеров на Twitch есть возможность получать прибыль из нескольких источников. Чем больше они смогут заинтересовать спонсоров и подписчиков, тем больше заработают денег, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Off the Grid – новая королевская битва от украинских разработчиков стала хитом на Twitch

Монетизировать трансляции на Twitch можно различными способами:

Плата за просмотры

Это один из самых простых способов заработать на Twitch. Платформа платит стримеру за каждую 1 000 просмотров рекламы. Если он активен и часто выходит в эфир, то может неплохо заработать.

Донаты

Еще один довольно простой способ прибыли, который позволяет стримеру получать средства от своих подписчиков. Они отправляют ему донаты прямо во время эфира на какие-то цели или просто так. Если владелец трансляции умеет заинтересовать аудиторию, то может рассчитывать на немалые пожертвования.

Платная подписка

Зрители могут оформить подписку на трансляции стримера и получить взамен определенные бонусы. Это может быть просмотр без рекламы или набор смайлов. Стоит такая подписка от 5 до 25 долларов, но стример получит только половину. Впрочем, чем больше подписчиков, тем выше доход.

Реклама товаров

Еще один простой способ заработка – рекламировать товары прямо во время трансляции. Например, стример может одеть свитшот определенного бренда или пить какой-то популярный напиток. Однако такую рекламу предлагают авторам, которые имеют действительно большую аудиторию.

Баннерная реклама

Стример также может разместить баннер с рекламой на экране, который будет приносить средства несколькими способами. Платить за клики по баннеру и общее время размещения рекламы, а также определенный процент от проданных товаров.

Стримы за заказ

Хороший месячный доход приносят заказные стримы, когда производители игр платят стримерам, чтобы те играли в них и таким образом популяризировали ту или иную игру. Как показывают данные маркетинговых агентств, таким образом можно заработать до 50 000 долларов. Однако опять же нужно иметь широкую аудиторию подписчиков, чтобы производителям было выгодно заказывать стримы.

Важно! Также для стримеров доступно партнерство с Twitch, но для этого необходимо соответствовать некоторым критериям платформы.

Сколько можно заработать на трансляциях Twitch?

Опытные стримеры могут зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц, если будут играть около 40 часов в неделю. Кроме того, по информации CNBC, средний стример от рекламы получает 250 долларов на 100 подписчиках.

Однако есть те, чьи доходы составляют миллионы. Например, стример под ником Ninja из США имеет 18 миллионов подписчиков на своем канале. Он в основном зарабатывает на рекламе. По подсчетам Reuters, рекламируя игру Apex Legends, американец заработал 1 миллиард долларов.

Стоит знать! Стримеры Twitch также могут заработать до 3 миллионов долларов в год на киберспорте. Однако этот доход поступает не от самой платформы. Но талантливых геймеров могут заметить во время трансляции и пригласить к участию в кибертурнирах.