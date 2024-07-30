У МЗС відреагували на заяви Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти "Лукойлу"

Україна готова долучитися до консультацій з Єврокомісією щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойлу", якщо таке рішення буде ухвалене.

Про це під час брифінгу у вівторок, 30 липня, розповів речник МЗС України Георгій Тихий, інформує 24 Канал.

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Що кажуть в МЗС щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойлу"

"Положення відповідного рішення РНБО стосується лише комерційної діяльності приватного акціонерного товариства "Лукойл" на території України. Можу додати, що ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження, відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, якщо Єврокомісія ухвалить рішення про застосування цього додатку", – сказав речник відомства.

Він додав, більш детальна інформація з цього приводу є в Міненерго України.

Коментуючи зупинку транзиту нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, речник підкреслив, що Україна високо цінує співпрацю з Європейським Союзом – з Угорщиною, Словаччиною та іншими державами – членами ЄС щодо протидії російській агресії, зокрема, у сфері запровадження санкцій проти країни-агресорки.

Відповідаючи на запитання щодо пропозицій, які передавала Словаччина, речник українського МЗС додав, що вони перебувають у "постійному контакті зі словацькою стороною – і на рівні прем'єра, і на інших рівнях міністерств і відомств, і вивчаємо їхні пропозиції, які надходять".

"Скажу, що процес триває. Україна підтримує дуже тісний зв'язок із Єврокомісією щодо цієї теми для того, щоб розв'язувати всі питання, які виникають у будь-яких партнерів, у скоординованому ключі, і головне – у ключі саме загальної позиції Євросоюзу, Єврокомісії", – заявив Георгій Тихий.