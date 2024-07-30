Про це під час брифінгу у вівторок, 30 липня, розповів речник МЗС України Георгій Тихий, інформує 24 Канал.

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Чи наблизив візит Кулеби до Китаю зустріч лідерів двох країн

Чи наблизили переговори, візит міністра Кулеби до Китаю, потенційну зустріч лідерів України та Китаю? Безперечно наблизив. Але коли така зустріч буде, коли цієї домовленості буде досягнуто, поки що ранувато говорити,

– сказав він на брифінгу у вівторок.

За словами спікера, українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року.

"І ми переконані, що він продовжить розвиватися, на різних рівнях, будуть ще і зустрічі, і розмови. Можу сказати, що робота над зустріччю лідерів України та Китаю – це постійна робота, яка триває", – зазначив Тихий.