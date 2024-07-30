Об этом во время брифинга во вторник, 30 июля, рассказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, информирует 24 Канал.

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Приблизил ли визит Кулебы в Китай встречу лидеров двух стран

Приблизили ли переговоры, визит министра Кулебы в Китай, потенциальную встречу лидеров Украины и Китая? Бесспорно приблизил. Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, пока рановато говорить,

– сказал он на брифинге во вторник.

По словам спикера, украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году.

"И мы убеждены, что он продолжит развиваться, на разных уровнях, будут еще и встречи, и разговоры. Могу сказать, что работа над встречей лидеров Украины и Китая – это постоянная работа, которая продолжается", – отметил Тихий.