Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что больших ожиданий от визита Кулебы в Китай не нужно иметь. Сразу результата не будет.

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Чего ожидать от визита Кулебы в Китай

Как отметил Фесенко, Украине нужно исходить из того, что Китай – близкий союзник России. Однако по крайней мере на официальном уровне он не поддерживает войну против Украины, хотя и не осуждает. Там идет формальный нейтралитет, который более-менее нас устраивает. Главное, чтобы Китай не перешел к прямой поддержке оружием России.

Визит мог состояться именно сейчас по ряду причин. Прежде всего и Украину, и Китай беспокоит проблема мирного процесса. Китай не приехал на Саммит мира, но может быть влиятельным посредником и имеет определенное влияние на Россию. Украина могла бы донести Китаю мнение, чтобы Россия имела реалистичную позицию без наглых требований.

Китай хочет быть посредником. Но есть другая причина приглашения. Ситуативная. Китаю не понравились визиты Путина в КНДР и Вьетнам. Американцы порой говорят, что "на нашем заднем дворе другим странам ничего нельзя делать". Вот им и не понравилось, что Россия на "их заднем дворе" начинает собственную игру,

– отметил Фесенко.

Еще одна причина – визит премьер-министра Индии в Москву. Контекст их встречи можно описать во фразе "мы дружим, чтобы меньше зависеть от Китая". Это – ситуативные вещи, но на таких разногласиях Китая с Россией тоже нужно "играть".

Вполне может быть, что Украина также договорилась об определенных поставках энергетического оборудования. Возможно, Китай напрямую будет помогать, но чем-то поспособствует.

В целом визит Кулебы в Китай является правильным. Он не даст немедленных результатов. Но может помочь в работе со странами Глобального Юга. А также – может повлиять на наглость России.

Но стоит помнить, что Китай не заинтересован в победе Украины, потому что они воспримут это как победу США. И поражение России им не выгодно, потому что это усилит Россию. И она станет их геополитическим соперником. А Китай хочет, чтобы Россия и дальше была зависимой от них. Это – "минное поле". Но на нем надо работать,

– подчеркнул Фесенко.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал визит Кулебы в Китай. Он отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.