Україна відкриває шлях трудовим мігрантам: до яких професій їх хочуть залучати

В Україні готують експериментальний проєкт для офіційного працевлаштування кваліфікованих іноземців на дефіцитні професії. Цей механізм має закрити критичні кадрові потреби українсього бізнесу за умови обов'язкової міжвідомчої перевірки кандидатів через СБУ.

Як Україна планує залучати мігрантів

Держава розробила експериментальний порядок залучення трудових мігрантів. Відомо, що пілотний проєкт триватиме під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення, але не довше двох років від моменту набуття чинності, пише "Судово-юридична газета".

Документ передбачає кілька основних етапів:

Щорічне визначення професій, за якими українському ринку праці бракує працівників; Встановлення кваліфікаційних вимог до іноземних спеціалістів і робітників; Подання заяв та документів у цифровому форматі через Дію; Перевірку освіти, професійного досвіду та інших відомостей про заявників; Залучення державних органів до оцінювання кваліфікації та перевірки безпекових ризиків.

Координатором експерименту визначено Мінекономіки. До його реалізації також планують залучити Міністерство освіти і науки, Мінцифри, Службу безпеки України, Державний центр зайнятості, регіональні центри зайнятості, роботодавців та їхні об'єднання.

Які професії вважатимуть дефіцитними та чи є вже їхній перелік

Уряд не відкриває ринок безконтрольно: іноземці зможуть влаштуватися лише за спеціальностями, де попит роботодавців значно перевищує реальну пропозицію робочої сили. Конкретного списку спеціальностей у самому проєкті постанови наразі немає, адже його формуватимуть за новою щорічною процедурою.

Відповідальність за складання переліку поклали на Державний центр зайнятості. Щороку до 1 жовтня роботодавці та їхні профільні об'єднання подаватимуть інформацію про нестачу співробітників, урядові відомства ділитимуться прогнозами, а регіональні підрозділи надаватимуть аналітику з місцевих ринків.

Завершити цю роботу планують щороку до 31 грудня. Після цього перелік оприлюднюватимуть на офіційному сайті Державного центру зайнятості.

Саме цей орган також визначатиме методологію аналізу ринку праці, порядок збору інформації та критерії, за якими професії відноситимуть до дефіцитних. У проєкті окремо згадуються:

професії у сфері інформаційних технологій, для яких відповідність професійних компетентностей перевірятиме Мінцифри;

професії, щодо яких діють додаткові вимоги та регулювання.

Проте сама згадка цих напрямів у документі не означає, що вони автоматично потраплять до переліку. Рішення залежатиме від результатів аналізу потреб українського ринку праці.

Які документи потрібно буде подати іноземцям

Претендент на імміграцію має офіційно підтвердити, що його навички відповідають вимогам затвердженого переліку. Для цього іноземець або особа без громадянства подаватиме заяву до Державного центру зайнятості із зазначенням персональних даних, освіти та спеціальності.

До заяви обов'язково додаються паспортний документ, диплом про профільну освіту, а також підтвердження реального стажу – трудова книжка чи довідки від попередніх роботодавців. Усі іноземні папери мають бути офіційно перекладені українською мовою та нотаріально засвідчені, а дипломи бакалаврів чи магістрів регульованих професій мають пройти процедуру визнання в Україні.

Ключова умова участі в програмі – наявність гарантованого робочого місця. Кандидат зобов'язаний додати чинний трудовий договір або офіційну письмову пропозицію про працевлаштування від конкретної української компанії.

Чому кожного кандидата ретельно перевірятиме Служба безпеки України

Проєкт передбачає міжвідомчу перевірку заявників. Державний центр зайнятості надсилатиме запити до відповідних органів, кожен із яких відповідатиме за окремий напрям. Зокрема:

Міністерство освіти і науки перевірятиме документи про освіту;

Мінцифри оцінюватиме відповідність професійних компетентностей заявників кваліфікаційним вимогам за професіями у сфері інформаційних технологій;

СБУ перевірятиме наявність обставин, які можуть становити загрозу національній безпеці, громадському порядку, суверенітету або територіальній цілісності України.

За потреби до перевірки також зможуть залучати інші міністерства та центральні органи виконавчої влади. На надання відповідей за запитами Державного центру зайнятості державним органам відводитимуть 10 календарних днів із моменту їх отримання.